Fethiye'de Kelebekler Vadisi'nde düşen kişi yaralandı - Son Dakika
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Fethiye'de Kelebekler Vadisi'nde düşen kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çekmek için kayalıklara çıkan bir kişi ayağı kayarak düştü. Yaralanan kişi, kurtarma ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi ve Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

16.06.2024 16:52
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Kelebekler Vadisinin üst bölümündeki kayalıklara fotoğraf çekmek için giden 40 yaşındaki Mahmut Kula, ayağı kayarak düşmesi sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Babadağ'ın eteklerinde bulunan dünyaca ünlü Faralya Mahallesindeki kayalıklardan Kelebekler Vadisinin fotoğrafını çekmek için kayalıklara çıkan Mahmut Kula, iddiaya göre aldığı alkolün de etkisi ile kayalıklardan kayarak uçuruma düştü.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine düşen Kula'nın kurtarılması için Ulusal Medikal Kurtarma ve Jandarma JAK timleri bölgeye sevk edildi. Uzun biri yürüyüş sonrası yaralı vatandaşa ulaşan ekipler yaralı vatandaşa ulaştı. İlk sağlık müdahalesi UMKE ekipleri tarafından olay yerinde yapılan vatandaş, sedye yardımı ile dik yamaçlardan ve kayalıklardan yürüyerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut Kula'nın düşme sonucu bel, kafa, sağ omuz travması, alnında ve vücudunun değişik noktalarında yüzeysel yaralanmaların olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Fethiye, Muğla, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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