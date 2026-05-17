Ekiplerin hızlı müdahalesi ile orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Dikilitaş mevkiindeki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, ormanlık alandan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale eden ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlattı. Yangın söndürme helikopterinin de sortileri ile havadan destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. - MUĞLA