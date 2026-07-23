Fethiye'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Fethiye'de Orman Yangını Kontrol Altında

Fethiye\'de Orman Yangını Kontrol Altında
23.07.2026 15:05
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İnlice Mahallesi'nde çıkan yangın, 24 saatlik yoğun müdahale ile kontrol altına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı İnlice Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin 24 saat süren yoğun mücadelesinin ardından kontrol altına alındı. Yangın sonrası helikopterle havadan çekilen görüntüler, bölgedeki acı tabloyu gözler önüne serdi.

Muğla'nın gözde turizm ve doğa merkezlerinden Fethiye ilçesine bağlı İnlice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevlere müdahale etmek için bölgeye çok sayıda havadan ve karadan söndürme ekibi sevk edildi.

24 saatlik amansız mücadele

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve çevre belde destek ekiplerinin katıldığı söndürme çalışmaları gece boyunca aralıksız devam etti. Arazinin zorlu şartlarına ve rüzgara karşı zamanla yarışan ekipler, 24 saatin sonunda yangını kontrol altına almayı başardı. Bölgede olası bir tekrar alevlenmeye karşı soğutma çalışmaları hassasiyetle sürdürülüyor.

Yemyeşil örtü yerini siyah küllere bıraktı

Yangının kontrol altına alınmasının ardından helikopterle havadan yapılan inceleme ve çekimlerde yürek burkan manzara ortaya çıktı. Bir zamanlar kartpostallık görüntülere sahne olan, yemyeşil çam ağaçlarıyla kaplı İnlice Mahallesi'nin tamamen karardığı görüldü.

Havadan kaydedilen görüntülerde, doğanın kül olan acı tablosu ve yangının bölgede bıraktığı tahribatın boyutu net bir şekilde gözler önüne serildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yanan alanların miktarının belirlenmesi için hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, 3. Sayfa, Fethiye, İnlice, Çevre, Muğla, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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