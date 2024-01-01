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Fethiye'de otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 ölü - Son Dakika
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Fethiye'de otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Fethiye\'de otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 ölü
01.01.2024 - 12:02,
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Patlangıç Mahallesi Ölü Deniz caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen İ.M.U. idaresindeki 48 HZ 491 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu test şeride geçti. Otomobil, yol kenarında motosiklet üzerinde bulunan Yasin İlban'a çarparak durdu. Kazada otomobilin çarpması ile savrulan İlban ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İlban'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İlan'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, otomobil sürücüsü İ.M.U. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fethiye'de otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 ölü - Son Dakika
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