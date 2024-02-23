Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 çocuk can verdi

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Jandarma komutanına küfreden başkan adayıyla ilgili bir skandal daha

Acı olay, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. A.Ç. idaresindeki otomobil, 14 yaşındaki Bedirhan Arslan'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan 13 yaşındaki Mehmet Efe Can yola savruldu.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklette bulunan Mehmet Efe Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Bedirhan Arslan da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FECİ KAZA ANBEAN KAYDA GEÇTİ

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak yan yoldan sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı görüntüleri ise bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarpması ve çocukların yola savrulması yer alıyor.