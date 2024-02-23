Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 çocuk can verdi - Son Dakika
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Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 çocuk can verdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 çocuk hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

23.02.2024 09:40  Güncelleme: 10:24
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Acı olay, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı. A.Ç. idaresindeki otomobil, 14 yaşındaki Bedirhan Arslan'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan 13 yaşındaki Mehmet Efe Can yola savruldu.

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 çocuk hayatını kaybetti

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklette bulunan Mehmet Efe Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 çocuk hayatını kaybetti

Kazada yaralanan sürücüler ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Bedirhan Arslan da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 çocuk hayatını kaybetti

FECİ KAZA ANBEAN KAYDA GEÇTİ

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak yan yoldan sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı görüntüleri ise bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarpması ve çocukların yola savrulması yer alıyor.

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 çocuk can verdi
Kaynak: İHA

Fethiye, Muğla, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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