Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında içinde 2 kişi bulunan 6 metrelik tekne motor arızası sonrası sürüklenmesi üzerine yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye Büyük Samanlık Koyu önlerinde sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 6 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı yapıldı. Çağrı sonrası bölgeyle hareket eden TAHLİSİYE-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sürüklenen tekneyi yedekleyerek Fethiye Aksazlar İskelesi'ne emniyetle yanaştırdı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Fethiye'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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