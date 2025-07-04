Muğla'nın Fethiye Turunçpınarı koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye Turunç Pınarı Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 6 kişi bulunan tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Fethiye Limanı'na emniyete alındı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Fethiye'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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