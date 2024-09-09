Ölüdeniz'de Taksicilerle Bar Sahipleri Arasında Kavga - Son Dakika
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Ölüdeniz'de Taksicilerle Bar Sahipleri Arasında Kavga

Ölüdeniz\'de Taksicilerle Bar Sahipleri Arasında Kavga

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde taksiciler ile bir bar işletmesi sahipleri arasında çıkan kavgada 24 kişi gözaltına alındı. Kavga sonucunda 13 kişi yaralandı.

09.09.2024 21:14
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Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkiinde, taksiciler ile bir bar işletmesi sahipleri arasında çıkan kavgada toplam 24 kişi gözaltına alındı.

İddialara göre önceki gün taksi durağı yakınında bir bar işletmesinden 2 kişi taksi durağına gelip taksicileri tabanca ile tehdit etti. Bu kişiler çevredeki diğer esnaf ve taksicilerle taksi durağından uzaklaştırıldı. Tabanca gösterme olayının geniş çevrede duyulmasının ardından bir araya gelen çevre esnafları ve vatandaşlar bu kişilerin çalıştığı bara doğru giderek yapılan hareketi protesto etti. Bunun üzerine yeniden çıkan tartışma üzerine taşlı şişeli saldırı olunca 13 vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavganın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kavganın ardından bölgeye toplanan çok sayıda vatandaş Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu tarafından sakinleştirildi.Meydana gelen olayın ardından Fethiye Cumhuriyet Savcılığı olaya el koydu. Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, yaklaşık 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ölüdeniz'de Taksicilerle Bar Sahipleri Arasında Kavga - Son Dakika

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