Fethiye\'de Tehlikeli Yolculuk Ceza Getirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin araç camından sarkarak yolculuk yaptığı ve sigara izmaritini yola fırlattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, hem trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan hem de çevreyi kirletmekten şahsa cezai işlem uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Kayaköy Mahallesi yolunda tehlikeli anlara şahitlik eden vatandaşların çektiği görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir aracın camından sarkarak tehlikeli şekilde yolculuk yapan bir kişi, içtiği sigarayı ise yola fırlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede tepki toplarken, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri de harekete geçti. Plakadan tespiti yapılan araca, 'trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yolculuk yapmak' gerekçesiyle idari para cezası uygulandı. Yetkililer, benzer davranışların hem trafik güvenliğini tehlikeye attığını hem de çevreyi kirlettiğini belirterek, sürücüleri ve yolcuları daha duyarlı olmaya davet etti. - MUĞLA