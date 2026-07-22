Fethiye\'de Tıbbi Tahliye

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan ve ticari yatta rahatsızlanan vatandaşlar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyeleri gerçekleştirildi.

Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde bir vatandaşın yaralanması, ticari yatta ise rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yardım çağrısında bulunuldu. Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botları tarafından yaralanan ve rahatsızlanan vatandaşları kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA