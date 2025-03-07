Fethiye'de Üç Kişinin Ölümüne Sebep Olma Davası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fethiye'de Üç Kişinin Ölümüne Sebep Olma Davası

Fethiye\'de Üç Kişinin Ölümüne Sebep Olma Davası

Fethiye'de sanık, 3 cinayeti kendisinin işlemediğini iddia etti. Duruşma ertelendi.

07.03.2025 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 29 Haziran 2024 tarihinde 15 Temmuz gazisinin kayınpederi, kayınvalidesi ve 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Sanık, 3 kişiyi önceki ifadelerinin aksine kendisinin öldürmediğini, ikametlerine dahi gitmediğini iddia etti. Mağdur avukatları ise, "Sanık suçtan kurtulmak için hiçbir somut delile dayanmayan ifadeler vermektedir. Tek amacı suçtan kurtulmaya çalışmaktır" diyerek itirazda bulundu.

Hakkında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanık Özcan Aybey, Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS aracılığı ile bağlanarak savunma yaptı. Aybey, kayınpederi Şükrü Aysu, kayınvalidesi Adile Aysu ve Muhammet Akbaba'yı önceki ifadelerinin aksine kendisinin öldürmediğini, ikametlerine dahi gitmediğini iddia etti. Aybey, olaydan iki gün önce kayınpederi Şükrü Aysu'nun evinin yanına gelerek "Evimi boşaltın" dediğini belirterek, "Bir tartışmaya girdik. Eşim Nazlı ile hiçbir sıkıntımız yoktu. O da dışarı çıktı. Ben jandarma komutanını aradım. Ekipler geldi. Kayınpederim eşimi ve çocuğumu götürmeye kalktı. Jandarma da karakola gideceğiz dedi. Sonra ifade vermek için karakola gittiğimde eşimin benden şikayetçi olduğunu, uzaklaştırma kararı verildiğini duydum, o an çok üzüldüm. Olaydan bir gün önce aile ile yaptığım görüşmede, çocuğu göstermeyeceklerini, çocuğu kendilerinin alacağını söylediler. Bu süre zarfında araya insanlar soktum, görüşme taleplerimi ulaştırdım ama ters cevaplar geldi. Ben çocuğumu görme ve eşimle konuşma derdine düşmüştüm. Ben bu gerginlikler yaşanırken, alacağım için icraya verdiğim S.T. geldi. O da yaşadıklarımı bildiği için bana 'Senin işini ben halledeceğim' dedi. O gece arabada beraberdik. Arabada uyuyup kalmışım. Sabah birisi camı tıklattı. Kim olduğunu bilmiyorum. 'S.T senin işi halletmiş' diyerek silahı bıraktı gitti. Zaten uyku sersemiydim. Bu arada E.U. isimli şahsın eşimi ve çocuğumu İstanbul'a götüreceğini duydum. Onun evine gittim. Çıktığımda Nazlı burada mı, çocuğum burada mı diye bağırdım. Bana silahla ateş etti. Ben de elim tetikte bekliyordum. Ben de ateş ettim. Oradaki S.G. adlı kişiyi ben vurmadım. Bir kişi daha olduğunu daha sonra jandarmadan öğrendim. Kayınpederim, kayınvalidem ve Muhammet Akbaba'yı ben öldürmedim. İkametlerine bile gitmedim. Zaten saatler kontrol edilirse, 5 dakika içerisinde 3-4 farklı yerde olmam mümkün değil" dedi.

Mağdur avukatları itiraz etti

Mağdur avukatları, sanığın suçtan kurtulmak için somut delillere dayanmayan ifadeler verdiğini belirterek, Aybey'in beyanlarına itiraz etti.

Duruşmada öldürülen Muhammet Akbaba'nın eşi ve iki kızı da yer aldı. Akbaba'nın kızı H.A., babasının yaralandıktan sonra komşularına sürünerek gidip eşkali verdiğini söyledi. H.A., olay nedeniyle ailece psikolojik destek aldıklarını ve maddi-manevi çok zor durumda olduklarını dile getirdi.

Mahkeme, sanık Özcan Aybey'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Fethiye, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de Üç Kişinin Ölümüne Sebep Olma Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 00:50:43. #7.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de Üç Kişinin Ölümüne Sebep Olma Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.