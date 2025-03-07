Fethiye\'de Üç Kişinin Ölümüne Sebep Olma Davası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 29 Haziran 2024 tarihinde 15 Temmuz gazisinin kayınpederi, kayınvalidesi ve 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Sanık, 3 kişiyi önceki ifadelerinin aksine kendisinin öldürmediğini, ikametlerine dahi gitmediğini iddia etti. Mağdur avukatları ise, "Sanık suçtan kurtulmak için hiçbir somut delile dayanmayan ifadeler vermektedir. Tek amacı suçtan kurtulmaya çalışmaktır" diyerek itirazda bulundu.

Hakkında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanık Özcan Aybey, Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS aracılığı ile bağlanarak savunma yaptı. Aybey, kayınpederi Şükrü Aysu, kayınvalidesi Adile Aysu ve Muhammet Akbaba'yı önceki ifadelerinin aksine kendisinin öldürmediğini, ikametlerine dahi gitmediğini iddia etti. Aybey, olaydan iki gün önce kayınpederi Şükrü Aysu'nun evinin yanına gelerek "Evimi boşaltın" dediğini belirterek, "Bir tartışmaya girdik. Eşim Nazlı ile hiçbir sıkıntımız yoktu. O da dışarı çıktı. Ben jandarma komutanını aradım. Ekipler geldi. Kayınpederim eşimi ve çocuğumu götürmeye kalktı. Jandarma da karakola gideceğiz dedi. Sonra ifade vermek için karakola gittiğimde eşimin benden şikayetçi olduğunu, uzaklaştırma kararı verildiğini duydum, o an çok üzüldüm. Olaydan bir gün önce aile ile yaptığım görüşmede, çocuğu göstermeyeceklerini, çocuğu kendilerinin alacağını söylediler. Bu süre zarfında araya insanlar soktum, görüşme taleplerimi ulaştırdım ama ters cevaplar geldi. Ben çocuğumu görme ve eşimle konuşma derdine düşmüştüm. Ben bu gerginlikler yaşanırken, alacağım için icraya verdiğim S.T. geldi. O da yaşadıklarımı bildiği için bana 'Senin işini ben halledeceğim' dedi. O gece arabada beraberdik. Arabada uyuyup kalmışım. Sabah birisi camı tıklattı. Kim olduğunu bilmiyorum. 'S.T senin işi halletmiş' diyerek silahı bıraktı gitti. Zaten uyku sersemiydim. Bu arada E.U. isimli şahsın eşimi ve çocuğumu İstanbul'a götüreceğini duydum. Onun evine gittim. Çıktığımda Nazlı burada mı, çocuğum burada mı diye bağırdım. Bana silahla ateş etti. Ben de elim tetikte bekliyordum. Ben de ateş ettim. Oradaki S.G. adlı kişiyi ben vurmadım. Bir kişi daha olduğunu daha sonra jandarmadan öğrendim. Kayınpederim, kayınvalidem ve Muhammet Akbaba'yı ben öldürmedim. İkametlerine bile gitmedim. Zaten saatler kontrol edilirse, 5 dakika içerisinde 3-4 farklı yerde olmam mümkün değil" dedi.

Mağdur avukatları itiraz etti

Mağdur avukatları, sanığın suçtan kurtulmak için somut delillere dayanmayan ifadeler verdiğini belirterek, Aybey'in beyanlarına itiraz etti.

Duruşmada öldürülen Muhammet Akbaba'nın eşi ve iki kızı da yer aldı. Akbaba'nın kızı H.A., babasının yaralandıktan sonra komşularına sürünerek gidip eşkali verdiğini söyledi. H.A., olay nedeniyle ailece psikolojik destek aldıklarını ve maddi-manevi çok zor durumda olduklarını dile getirdi.

Mahkeme, sanık Özcan Aybey'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - MUĞLA