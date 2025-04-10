Fethiye'de yangında 4 tekne küle döndü - Son Dakika
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Fethiye'de yangında 4 tekne küle döndü

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Fethiye'de bir iskandaki yangın, 4 teknenin yanmasına neden oldu; ekipler müdahale etti.

10.04.2025 12:56
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Fethiye'de 4 tekneyi küle çeviren yangın böyle görüntülendi

MUĞLA - Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'nde, bir otelin önünde bulunan yat bağlama iskelesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tekneyi sararken rüzgarın da etkisiyle yangın hızla büyüyerek yakındaki diğer teknelere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken 4 tekne küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki otel önünde bulunan yat bağlama iskelesinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler bir motoryat ve 3 tekneyi etkisi altına alan alevlere müdahaleye başladı. Yangının olduğu bölgedeki diğer tekne ve motoryatlar bölgeden uzaklaştırıldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de yangında 4 tekne küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de yangında 4 tekne küle döndü - Son Dakika
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