Fethiye'de Yavru Kedi Yangından Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye'de Yavru Kedi Yangından Kurtarıldı

Fethiye\'de Yavru Kedi Yangından Kurtarıldı
23.07.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'deki orman yangınında muhabirler, kayalardaki yavru kediyi kurtarıp veterinere teslim etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında kaya arasında kalarak alevlerden kurtulan yavru kediyi, bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri kurtardı. Yavru kediyi kayaların arasından kurtaran gazetecilerin, kediye su verdikten sonra veterinere teslim edeceği öğrenildi.

Fethiye'de dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını geniş bir alana yayılarak etkili oldu. Yangın söndürme ekiplerinin havadan ve karadan yaptıkları yoğun müdahale sonrası alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangında bazı evler zarar görürken, bölgede bulunan hayvanlar da alevlerden etkilendi.

Yavru kediyi kurtardılar

Yangından etkilenen bir evin bahçesinde haber çalışması yapan İhlas Haber Ajansı muhabirleri kayalıkların arasından gelen kedi sesi üzerine, sesin geldiği yere yöneldi. Evin bahçesindeki kayaların arasında yavru kediyi fark eden muhabirler, kediyi yaptıkları çalışmanın ardından kurtardı. Dünyaya gözlerini yeni açtığı görülen yaklaşık 10-15 günlük kedi yavrusu İHA ekibi tarafından su verildi. Yavru kedinin, bölgede yangından etkilenen hayvanlar için çalışma yapan veterinere teslim edileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Fethiye, Yaşam, Çevre, kedi, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de Yavru Kedi Yangından Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasaya kızdı Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler 3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
Denizin üstünde süzülürken karşılaştıkları şey epey korkutucu Denizin üstünde süzülürken karşılaştıkları şey epey korkutucu
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye’nin başkentinden Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
CHP’li Gürer: Atatürk’ün partisinde kalmaya devam edeceğim CHP'li Gürer: Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim
Kadıköy’de dün geceye damga vuran görüntü Kadıköy'de dün geceye damga vuran görüntü

10:37
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim
09:52
Sapık milyarder ölmedi mi “Jeffrey“ diye seslenince paniğe kapılıp gaza bastı
Sapık milyarder ölmedi mi? "Jeffrey" diye seslenince paniğe kapılıp gaza bastı
09:30
Türkiye’nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
09:27
Çaresizliğin fotoğrafı: İneğine sarılıp saatlerce ağladı
Çaresizliğin fotoğrafı: İneğine sarılıp saatlerce ağladı
09:03
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 10:57:48. #7.13#
SON DAKİKA: Fethiye'de Yavru Kedi Yangından Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.