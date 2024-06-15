Fethiye Ölüdeniz'de Paraşütçü Denize Düştü - Son Dakika
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Fethiye Ölüdeniz'de Paraşütçü Denize Düştü

Fethiye Ölüdeniz'de Single atlayış gerçekleştiren bir paraşütçü, iniş esnasında paraşütünde yaşadığı sorun nedeniyle denize düştü. Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine ambulans olay yerine yönlendirildi. Paraşütçü, su sporları işletmesi tarafından getirilen teknelerle denizden alınarak kıyıya taşındı. Bilinci açık olan paraşütçünün durumu iyi.

15.06.2024 20:13
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Fethiye Ölüdeniz Babadağ'dan Single atlayış gerçekleştiren paraşütçü iniş esnasında paraşütünde yaşadığı sorun nedeniyle denize düştü.

Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Ölüdeniz sahil kıyısına özel bir hastaneye ait ambulans yönlendirildi. Bölgedeki 112 ATV ekibinden alınan bilgiye göre şahısın paraşüt ile açık denize düştüğü ve düşme esnasında iplere dolandığı öğrenildi.

Su sporları işletmesinden iki tekne getirilerek açık denizden alınan paraşütçü kıyıya taşındı. Paraşütçünün bilincinin açık olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye Ölüdeniz'de Paraşütçü Denize Düştü - Son Dakika

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