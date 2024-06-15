Fethiye Ölüdeniz'de Paraşütçü Denize Düştü

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Fethiye Ölüdeniz Babadağ'dan Single atlayış gerçekleştiren paraşütçü iniş esnasında paraşütünde yaşadığı sorun nedeniyle denize düştü.

Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Ölüdeniz sahil kıyısına özel bir hastaneye ait ambulans yönlendirildi. Bölgedeki 112 ATV ekibinden alınan bilgiye göre şahısın paraşüt ile açık denize düştüğü ve düşme esnasında iplere dolandığı öğrenildi.

Su sporları işletmesinden iki tekne getirilerek açık denizden alınan paraşütçü kıyıya taşındı. Paraşütçünün bilincinin açık olduğu öğrenildi. - MUĞLA