FETÖ bağlantılı şebeke Fransa ve Türkiye'de çökertildi, 14 gözaltı yapıldı

FETÖ bağlantılı şebeke Fransa ve Türkiye'de çökertildi, 14 gözaltı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye üzerinden AB ülkelerine sahte belgelerle insan kaçakçılığı yapan FETÖ bağlantılı şebeke, Fransa ve Türkiye'de düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, şebekenin Fransa, Yunanistan ve Türkiye'deki tüm faaliyeti ortaya çıkarıldı.
Türkiye üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine sahte belgelerle insan kaçakçılığı yapan FETÖ bağlantılı dev bir şebeke, Fransa ve Türkiye'de düzenlenen operasyonla çökertildi. Uluslararası operasyon sonucunda 14 kişi gözaltına alınırken; Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de faaliyet gösteren suç örgütünün tüm faaliyeti detaylarıyla ortaya serildi.
Kaynak: İHA
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