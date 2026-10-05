FETÖ bağlantılı şebeke Fransa ve Türkiye'de çökertildi, 14 gözaltı yapıldı

Türkiye üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine sahte belgelerle insan kaçakçılığı yapan FETÖ bağlantılı dev bir şebeke, Fransa ve Türkiye'de düzenlenen operasyonla çökertildi. Uluslararası operasyon sonucunda 14 kişi gözaltına alınırken; Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de faaliyet gösteren suç örgütünün tüm faaliyeti detaylarıyla ortaya serildi.