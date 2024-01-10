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FETÖ'cü akrabası tarafından yurt dışına kaçarken kimliği kullanılan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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FETÖ'cü akrabası tarafından yurt dışına kaçarken kimliği kullanılan şahıs adliyeye sevk edildi

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü operasyonu kapsamında Samsun'da yakalanan şahıs, FETÖ'cü akrabası tarafından kimliği kullanılarak yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Şahıs, Samsun Adliyesine sevk edildi ve tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

FETÖ\'cü akrabası tarafından yurt dışına kaçarken kimliği kullanılan şahıs adliyeye sevk edildi
10.01.2024 - 23:33,  Güncelleme: 23:34
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FETÖ'cü akrabası tarafından yurt dışına kaçarken kimliği kullanılan şahıs adliyeye sevk edildi

SAMSUN - FETÖ'cü akrabası yurt dışına kaçarken kimliğini kullandığı gerekçesiyle Samsun'da yakalanan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü operasyonu kapsamında Samsun'da H.E.D., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. H.E.D.'nin akrabası olan ve FETÖ soruşturması kapsamında aranan bir kişinin Yunanistan üzerinden Hollanda'ya kaçmak isterken kimliğini kullandığı ortaya çıktı. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan H.E.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

H.E.D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla Nazilli Adliyesine bağlanarak savcıya ifade verip tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'cü akrabası tarafından yurt dışına kaçarken kimliği kullanılan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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