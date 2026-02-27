FETÖ'cü İhraç Astsubay Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika
FETÖ'cü İhraç Astsubay Kayseri'de Yakalandı

FETÖ\'cü İhraç Astsubay Kayseri\'de Yakalandı
27.02.2026 21:18
Kayseri'de, FETÖ'den 6 yıl 3 ay cezası olan ihraç astsubay F.D. yakalandı, cezaevine gönderildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, Ankara Ağır Ceza ve İlamat Masasınca hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay F.D. (36) yakalandı. İşlemleri tamamlanan F.D. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Son Dakika

3. Sayfa

FETÖ'cü İhraç Astsubay Kayseri'de Yakalandı
