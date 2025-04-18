FETÖ'den Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı

Samsun'da FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemesince 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan M.C. (53) yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen M.C., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
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