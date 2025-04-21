FETÖ Firarisi Kars\'ta Yakalandı

Kars'ta, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanması için çalışma başlattı.
Kent merkezinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firariFETÖhükümlüsü Ş.Ö. saklandığı yerde yakalanarak göz altına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KARS
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