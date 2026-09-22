FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, Kozinoğlu soruşturmasında tutuklama talebiyle sevk edildi

FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, Kozinoğlu soruşturmasında tutuklama talebiyle sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Altaylı, daha önce de adliyeye sevk edilmişti.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: İHA