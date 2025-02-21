Kırıkkale'de hakkında 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D. gözaltına alındı.
Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › FETÖ Hükümlüsü Kırıkkale'de Yakalandı - Son Dakika
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