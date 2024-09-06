FETÖ Finansal Krizde: Güç Savaşları Yaşanıyor - Son Dakika
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FETÖ Finansal Krizde: Güç Savaşları Yaşanıyor

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Güvenlik kaynaklarına göre, FETÖ'nün finans kaynaklarındaki zayıflama nedeniyle örgüt büyük bir çıkmaza girmiştir. Ayrıca, örgüt lideri Fethullah Gülen'in sağlık sorunları ve üst yönetimdeki güç savaşları da yaşanmaktadır. Örgütün gerçek niyetini ve içerisindeki güç savaşlarını kanıtlayan video paylaşımları, örgütün para için insanların dini duygularını sömürdüğünü ortaya koymaktadır.

06.09.2024 14:57
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Güvenlik kaynakları: "FETÖ'nün finans kaynaklarındaki zayıflama nedeni ile örgüt büyük bir çıkmaza girmiştir"

ANKARA - Güvenlik kaynakları "FETÖ'nün finans kaynaklarındaki zayıflama nedeni ile örgüt büyük bir çıkmaza girmiştir" açıklamasında bulundu.

Güvenlik kaynakları Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'in sağlık sıkıntısı yaşamasından dolayı örgütün üst yönetiminde güç savaşlarının yaşandığını dile getirdi. Konuya ilişkin güvenlik kaynaklarının yaptığı açıklamada, "Örgüt elebaşı F. Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in yaptığı video paylaşımlardaki itiraflar, örgütün gerçek niyetini ve örgüt içinde yaşanan güç savaşlarını kanıtlar niteliktedir. E. Gülen'in "Delice Muhabbet" adlı Youtube kanalından yayınladığı son videosundaki açıklamaları F. Gülen ve üst yönetiminin para için insanların dini duygularını sömürdüğünü, örgüte üye olan müritlerin geleceklerinin düşünülmediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Örgütü karıştıran bu video ile E. Gülen, en yakınındakilere karşı eleştirilerine devam etmiştir. Ayrıca, amcası F. Gülen'in 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında hapse atılanlarla ilgili söylediği 'şok edici' sözleri de yine son videosunda paylaşmıştır" ifadelerine yer verildi.

"Ben çok yattım, biraz da onlar yatsın"

E. Gülen videosunda, 15 Temmuz'dan 2 sene sonra örgüt elebaşı F. Gülen'e yaptıkları bir bayram ziyaretinde terörist F. Gülen'e "Hocam, Türkiye'de sizi seven insanlar hapislerde, yine buruk bir bayram yaşıyoruz" denildiğini, bunun üzerine F. Gülen'in sinirli bir yüz ifadesi ile "Zamanında ben çok yattım, biraz da onlar yatsın" dediğini söylemiştir.

Güvenlik kaynakları ise "E. Gülen'in bu video paylaşımı ile F. Gülen'in örgüte katılanların duygularını kendi çıkarları doğrultusunda sömürdüğü bir kez daha vurgulanmıştır. E. Gülen 'Hocaefendi' dedikleri, iş ve aile hayatlarını riske attıkları, sözlerine sonuna kadar inandıkları, uğruna hapis yattıkları kişinin acımasızlığını videoda anlattıkları ile ortaya çıkarmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"Finans kaynaklarındaki zayıflama nedeni ile örgüt büyük bir çıkmaza girmiştir"

Güvenlik kaynakları ayrıca "FETÖ'nün Almanya'da faaliyet gösteren "Time to Help eV" isimli sözde yardım kuruluşunun mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar 31 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. FETÖ'ye büyük bir ekonomik darbeye neden olan bu karar ile örgüt finansal bir boşluğa düşmüştür. "Yardım" adı altında topladıkları paraların kesilmesinden endişe duyan FETÖ, "Time to Help eV"nin varlıklarının dondurulması kararını örgüt üyelerinden sır gibi saklamaktadır. Finans kaynaklarındaki zayıflama nedeni ile örgüt büyük bir çıkmaza girmiştir" açıklamasında bulundu.

FETÖ Finansal Krizde: Güç Savaşları Yaşanıyor
Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Finans, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ Finansal Krizde: Güç Savaşları Yaşanıyor - Son Dakika

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