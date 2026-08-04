Firari FETÖ\'cü Burkay Karatepe 10 yıl sonra yakalandı

15 Temmuz hain darbe girişiminde Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin firari üyesi ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe Marmaris ilçesinden kaçmak için tatilci gibi giyinerek izini kaybettirmişti.

Yakalanması için özel ekip kurulmuştu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelden ayrılmasının hemen ardından saldırı düzenleyen grupta bulunan darbeci askerlerden ihraç pilot Yüzbaşı Burkay Karatepe firar etmişti. Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yakalanması için özel ekip oluşturdu. Özel ekip, Marmaris ilçesinde yüzlerce güvenlik kamera kaydını inceleyerek Karatepe'nin izini aradı. Yapılan çalışmalarda FETÖ'nün suikast timinde yer alan Burkay Karatepe'nin 17 Temmuz 2016 tarihinde saat 11.00 sıralarında Marmaris'teki bir işletmede alışveriş yaparken ve işletmeden çıkış anını tespit etti. Başı açık, boynunda havlu, üzerinde çizgili tişört ve altında kısa pantolon ile güvenlik kamerasına yakalanan firari FETÖ'cü Karatepe'nin Muğla'dan İzmir'e gittiği tespit edildi.

Özel ekip 2,5 ay iz sürdü, Kütahya- Afyon bölgesinde tespit edildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, Karatepe'nin, İzmir'den Eskişehir'in bir ilçesine geçtiğini tespit etti. Eskişehir'de darbeci Karatepe'nin kız kardeşi yakalanmış ve sorgulanmıştı. Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekiplerin 2 buçuk ay yürüttüğü çalışmalarda firari darbeci Karatepe'nin Kütahya-Afyon istikametine çıkış yaptığı belirlendi.

Kamera kayıtları tek tek incelendi, otobüste görüldü

Özel ekipler, bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler firari darbecinin Kütahya-Afyon bölgesinde olduğunu tespit etti. Güvenlik kameralarında bir otobüs içinde görülen firari suikastçının Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde de görev yaptığı için özelikle gizlenme konusunda tecrübeli olduğu açıklanmıştı.

10 yıl sonra yakalandı

Firari FETÖ'cü Burkay Karatepe hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yıl sonra Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekibin izini kaybettiği Afyonkarahisar'da hücre evinde kıskıvrak yakalandı. MİT'in yüz tanıma sistemleri ihraç pilot Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanmasına önemli katkı sağladı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlükleri ortak hareket etti. Yapılan istihbari ve fiziki takiplerin ardından firari teröristin saklandığı adres tespit edilmesini ardından düzenlenen operasyon ile 10 yıldır kırmızı bülten ile aranan Burkay Karatepe yakalanarak Muğla'ya getirildi.

Emniyetteki sorgusu sürüyor

Afyonkarahisar'da hücre evinde kıskıvrak yakalanan Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 38 kişilik suikast timinde yer alan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe, Muğla'ya getirildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde Emniyetin değişik birimleri tarafından sorgulanan Karatepe, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince 'Cumhurbaşkanına Suikast, Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme (2 defa), Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs Etme (14 defa), Zincirleme Şekilde Cebir ve Tehdit Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama, Zincirleme Şekilde Silahla Tehdit, Kamu Malına Zarar Verme (2 defa), Mala Zarar Verme (19 defa), Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığının İhlali" suçlarından kaydı bulunan, firari eski Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe, Cumhurbaşkanına suikast girişiminin firari son sanığı idi.

Evinden servet çıktı

Afyon'da yapılan operasyon sonrası yakalanarak Muğla'yla getirilen Burkay Kartepe'nin ikametinde yapılan aramada 98 Ata altın, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 33 bin 700 ABD doları, 2 bin 620 Euro, 13 bin 525 TL, 1 gram uyuşturucu madde, askeri kamuflaj ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.