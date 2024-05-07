FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı - Son Dakika
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

FETÖ\'nün TSK yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

İzmir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına dahil olduğu belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli ise halen aranıyor.

07.05.2024 09:05  Güncelleme: 09:07
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Terör örgütü FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına, İzmir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem yapılanmasına yer alan 13 şüpheli belirlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ekipleri, İzmir merkezli, İstanbul, Samsun, Diyarbakır, Şırnak, Sakarya ve Denizli illerinde gece saat 01.00'de, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 13 kişiden 11'i yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma birimlerine sevk edilirken, 1'i yurt dışında olduğu öğrenilen 2 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı - Son Dakika

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