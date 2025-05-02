FETÖ Öğrenci Yapılanmasına 22 Gözaltı - Son Dakika
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FETÖ Öğrenci Yapılanmasına 22 Gözaltı

Aydın merkezli operasyonda FETÖ'ye bağlı 22 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

02.05.2025 20:35
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FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

AYDIN - Aydın merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY silahı terör örgütü öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi, örgüt üyelerinin yakalanması için Aydın Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında yapılan araştırmada, 22 şüphelinin örgütün Nazilli ilçesi güncel öğrenci yapılanması içerisinde oldukları yönünde bilgiler elde edildi. Şüphelilerin faaliyetlerinin tespiti için Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordineli olarak 6 aylık çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışmalar sonucunda toplanan deliller doğrultusunda, Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat doğrultusunda düzenlenen operasyon sonucu, Ankara'da 1, Hatay'da 2, Denizli'de 1 ve Aydın'da 18 olmak üzere toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet-işyeri ve üstlerinde yapılan aramalarda 5 adet laptop, 101 adet cep telefonu/simkart ve çeşitli dijital materyaller, 5 adet örgütsel doküman ile 5 bin 469 dolar, bin 455 euro, 153 bin 50 TL, 18 adet çeyrek altın ve 298,45 gram altın ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ Öğrenci Yapılanmasına 22 Gözaltı - Son Dakika

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