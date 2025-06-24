FETÖ Operasyonu: Bilecik'te 2 Asker Gözaltında

İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında Bilecik'te de 1 yüzbaşı ve 1 teğmen gözaltına alındı.

İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgütsel iletişim modeline uygun şekilde irtibat sağladıkları ve terör örgütü mensubu oldukları tespit edilen 176 askeri personele yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı

Düzenlenen operasyon kapsamında Bilecik'te Bozüyük İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı T.Ö. ile Teğmen A.U. gözaltına alındı. İkilinin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - BİLECİK