FETÖ Operasyonunda 4 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

FETÖ Operasyonunda 4 Tutuklama

İstanbul merkezli operasyonda 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si itirafçı oldu.

24.10.2024 20:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Örgüt üyelerinin 2'si itirafçı oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanma içerisinde eylem ve faaliyetlerine devam ettikleri saptanan sivil uzantılarına mensup 17 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, İstanbul, Bursa ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalanmıştı.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör ve büfelerdeki telefonlardan aranmak suretiyle örgüt mensuplarıyla iletişime geçtikleri tespit edilen, FETÖ'ye ait hücre evlerinde kalarak buralarda örgütsel toplantılara katılan, sözde "büyük talebe mesulü" ile kripto mesajlaşma programı Bylock'u kullanan ve örgütün güncel yapılanmasında yer alan 13 zanlının emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla emniyetten salıverildi.

Diğer şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 9 FETÖ üyesi "adli kontrol" şartıyla mahkemeden serbest bırakıldı, örgütün güncel yapılanmasında yer alan, gizli haberleşme programı Bylock'ta çok sayıda yazışmaları tespit edilen ve FETÖ'nün güncel yapılanmasında aktif olarak faaliyet gösteren 4 zanlı tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, istanbul, 3-sayfa, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ Operasyonunda 4 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 İstanbul’daki Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama: Terörsüz Türkiye için çalışmalar sürecek İstanbul'daki Güvenlik Zirvesi sonrası açıklama: Terörsüz Türkiye için çalışmalar sürecek
19:40 MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı
19:22 Başak Cengiz’i hunharca katletmişti Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar
17:17 TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
16:51 Sanık öğretmen ile acılı babanın diyaloğu mahkemeye damga vurdu Sanık öğretmen ile acılı babanın diyaloğu mahkemeye damga vurdu
10:12 İngiltere’de bir bakımevinde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: 3 ölü, 7 yaralı İngiltere'de bir bakımevinde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi: 3 ölü, 7 yaralı
10:08 Taner Tolga Tarlacı’nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş Taner Tolga Tarlacı'nın son durumunu Yasin Obuz açıkladı: Hapis cezası iptal olmuş
09:48 Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu Hamile kadın 10. kattan düşerek hayatını kaybetti, karnındaki bebek mucizevi şekilde kurtuldu
09:46 Zam dalgası ilaçlara da sıçradı Artış oranı dikkat çekici Zam dalgası ilaçlara da sıçradı! Artış oranı dikkat çekici
09:39 Kuzey Kore’den gönderilen çöp balonu Güney Kore’de başkanlık ofisi yerleşkesine düştü Kuzey Kore'den gönderilen çöp balonu Güney Kore'de başkanlık ofisi yerleşkesine düştü
09:32 Erdoğan, Bahçeli’nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş Erdoğan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş
09:21 Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti Sucuktan çıkana şaşıracaksınız Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Sucuktan çıkana şaşıracaksınız
09:19 Oktay Kaynarca’dan TUSAŞ’a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler Oktay Kaynarca'dan TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler
09:17 Tesla Bitcoin varlıklarını açıkladı Tesla Bitcoin varlıklarını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 20:31:53. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ Operasyonunda 4 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.