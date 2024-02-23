FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon: 15 gözaltı kararı - Son Dakika
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FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon: 15 gözaltı kararı

FETÖ/PDY\'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon: 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak faaliyet gösteren 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi.

23.02.2024 08:27  Güncelleme: 08:29
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 15 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon: 15 gözaltı kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon: 15 gözaltı kararı - Son Dakika
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