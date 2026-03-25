2 ilde FETÖ operasyonu! 9 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Ankara merkezli 2 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılacak eş zamanlı operasyon kapsamında 9 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; örgütsel çeşitli faaliyetlerde bulunan ve örgütün gizli haberleşme aracı ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 9 şüphelinin Ankara merkezli 2 ilde, 25 Mart 2026 tarihinden itibaren yapılacak eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.
