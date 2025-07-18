FETÖ/PDY Operasyonunda 24 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ/PDY Operasyonunda 24 Şüpheli Tutuklandı

18.07.2025 21:41
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İstanbul merkezli operasyonda 51 kişiden 24'ü tutuklandı, örgütsel materyallere el kondu.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasında yer alan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 24 şüpheli tutuklandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda İstanbul'da örgüt üyelerinin güncel olarak faaliyetlerini devam ettirmeye çalıtığı, İstanbul'u bölgelere ayıran ve her bölgenin sorumlusunun belirlendiği, sözde Milli Eğitim Bakanlığı yapılanması içerisinde örgütsel faaliyetlerine devam eden, toplantı ve kurban organizasyonlarıyla örgüte yeniden bağlılığı hedefleyen ve yeni eleman kazandırmaya çalışan, örgüte mensup olanların birlik ve beraberliğini sağlamak amacı ile izdivaç faaliyetlerini devam ettirdiği belirlendi. Örgüt üyelerine internet üzerinden toplantılarıyla ya da düzenli bir şekilde yapılan toplantılarla gelen talimatların örgütsel, hiyerarşik bir şekilde alt kademelere aktarılmasını sağlayan, haklarında verilen beyanlarda ve ifadede adları geçen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasında yer alan kişilere yönelik tespitler yapıldı.

Tespitler çerçevesinde 15 Temmuz günü İstanbul merkezli 15 ilde 63 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, 17 bin 150 Euro, 6 bin 580 Dolar, 138 bin TL, örgüt elebaşına ait yasaklı yayın ve kitaplar ve çok sayıda dikkat çekici materyal ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 51 kişiden 1'i emniyetten serbest bırakılırken, savcılıkta ifade veren 24 kişi tutuklama talebiyle, 26 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlikte ifadeleri alınan 24 kişinin tutuklanmasına karar verildi. 26 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ/PDY Operasyonunda 24 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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