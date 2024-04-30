FETÖ/PDY Silahlı Örgütüne İlişkin 16 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

FETÖ/PDY Silahlı Örgütüne İlişkin 16 Şüpheli Gözaltına Alındı

FETÖ/PDY Silahlı Örgütüne İlişkin 16 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında 2'si mahrem imam, 4'ü subay, 4'ü astsubay ve 6'sı askeri öğrenci bulunmaktadır. İşlemler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülmektedir.

30.04.2024 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ/PDY silahlı örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 16 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 'sivil imamlarla' haberleştikleri tespit edilen 2'si mahrem imam, daha önce ilişikleri kesilmiş 4'ü subay, 4'ü astsubay, 6'sı askeri öğrenci olmak üzere toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı olan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, 2'si mahrem imam, daha önce ilişikleri kesilmiş 4'ü subay, 4'ü astsubay, 6'sı askeri öğrenci olmak üzere toplam 16 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir."

İşlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiğini bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Başsavcı, Ankara, Güvenlik, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ/PDY Silahlı Örgütüne İlişkin 16 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:49 Fahiş fiyatlar sonrası bakanlık neşteri vurdu 8 firmaya ceza kesildi, ihracata kısıtlama getirildi Fahiş fiyatlar sonrası bakanlık neşteri vurdu! 8 firmaya ceza kesildi, ihracata kısıtlama getirildi
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu taşımaya kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu taşımaya kısıtlama kararı
08:12 Simit fiyat tarifesinde Ticaret Bakanlığı’nın onayı zorunlu hale getirildi Simit fiyat tarifesinde Ticaret Bakanlığı'nın onayı zorunlu hale getirildi
07:47 TBMM’de Anayasa mesaisi bugün başlıyor Kurtulmuş ilk olarak Özgür Özel ile görüşecek TBMM'de Anayasa mesaisi bugün başlıyor! Kurtulmuş ilk olarak Özgür Özel ile görüşecek
23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
09:52 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği takımı da satın alıyor
09:31 Lewandowski eski günlerine döndü 6 gollü çılgın maçın galibi Barcelona Lewandowski eski günlerine döndü! 6 gollü çılgın maçın galibi Barcelona
09:28 Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu
09:03 Arda Güler’e “Süper Lig’de en çok beğendiğin futbolcu kim“ diye soruldu 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi Arda Güler'e "Süper Lig'de en çok beğendiğin futbolcu kim?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi
08:51 6 suç örgütü daha çökertildi Elebaşılar dahil 46 gözaltı 6 suç örgütü daha çökertildi! Elebaşılar dahil 46 gözaltı
08:47 Seda Bakan’ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu Yorum üstüne yorum yağıyor Seda Bakan'ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor
07:41 Nihal Candan’ın tahliyesine müşteki avukatlarından itiraz Nihal Candan'ın tahliyesine müşteki avukatlarından itiraz
01:17 İtalya’yı karıştıran anma töreni 1500 kişilik neofaşist grup Nazi selamı verdi İtalya'yı karıştıran anma töreni! 1500 kişilik neofaşist grup Nazi selamı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 10:09:24. #1.13#
SON DAKİKA: FETÖ/PDY Silahlı Örgütüne İlişkin 16 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement