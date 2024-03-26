FETÖ/PDY Terör Örgütü Maliye Bakanlığı'ndaki Yapılanmasına Yönelik Operasyon - Son Dakika
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FETÖ/PDY Terör Örgütü Maliye Bakanlığı'ndaki Yapılanmasına Yönelik Operasyon

FETÖ/PDY Terör Örgütü Maliye Bakanlığı\'ndaki Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Ankara Cumhuriyet başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün Maliye Bakanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, sınav sorularının örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Bu nedenle, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru aldığı belirlenen 2 örgüt mensubu ile birlikte toplamda 6 şüpheli, Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alındı.

26.03.2024 08:46  Güncelleme: 08:49
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Ankara Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün Maliye Bakanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 4, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müfettiş yardımcılığı yazılı sınavı öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru aldığı belirlenen örgüt mensubu 2 şüpheli olmak üzere toplam 6 şüphelinin Ankara merkezli 2 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ/PDY Terör Örgütü Maliye Bakanlığı'ndaki Yapılanmasına Yönelik Operasyon - Son Dakika

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