FETÖ/PDY üyesi Burkay Karatepe’nin saklanmasına yardım eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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FETÖ/PDY üyesi Burkay Karatepe’nin saklanmasına yardım eden şüpheli tutuklandı

FETÖ/PDY üyesi Burkay Karatepe’nin saklanmasına yardım eden şüpheli tutuklandı
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Afyonkarahisar’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde bulunan Burkay Karatepe’ye sim kart temin ettiği ve saklanmasına yardımcı olduğu tespit edilen Ö.A. tutuklandı.

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan Burkay Karatepe'ye sim kart temin ettiği ve saklanmasına yardımcı olduğu tespit edilen Ö.A. tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube müdürlüklerince çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu tespit edilen Ö.A. gözaltına alındı. Şüpheli Ö.A.'nın kendi sim kartını Karatepe'ye verdiği ve deprem konutları civarında saklanmasına yardımcı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Tutuklama, Güvenlik, 3. Sayfa, Afyon, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ/PDY üyesi Burkay Karatepe’nin saklanmasına yardım eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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