FETÖ Sorumlusu Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Sorumlusu Kayseri'de Yakalandı

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FETÖ'nün akademisyen ünitesi sorumlusu F.D. Kayseri'de polis tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi.

03.03.2025 15:31
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FETÖ'nün akademisyen ünitesi sorumlusu Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ'nün akademisyen ünitesi sorumlusu olarak faaliyet yürüten ihraç öğretim görevlisi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde 'akademisyen ünitesi sorumlusu' olarak faaliyet yürüten bylock kullanıcısı olan ihraç öğretim görevlisi F.D.'nin adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şüpheli şahıs, düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.D., cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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