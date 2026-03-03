FETÖ Soruşturmasında 22 Gözaltı Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FETÖ Soruşturmasında 22 Gözaltı Kararı

03.03.2026 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da FETÖ/PDY ile bağlantılı 22 şüpheli, 9 ilde eş zamanlı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 9 ilde eş zamanlı 22 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen; 5'i görevde subay (albay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen), 5'i görevde astsubay, 9'u daha önce ilişiği kesilmiş/emekli olmuş subay/astsubay, 1'i görevde kamu personeli, 2'si daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, olmak üzere toplam 22 şüphelinin, 3 Mart 2026 tarihinden itibaren Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerden 15'inin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenilirken 3'ünün yakalanmasına çalışıldığı, 4'ünün ise yurtdışında olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ Soruşturmasında 22 Gözaltı Kararı - Son Dakika

Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti
ABD askerinin itibarı yerlerde Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
İran’a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor

09:30
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
09:06
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
08:59
Neler oluyor ABD’de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
08:34
Piyasalar alev alev Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
Piyasalar alev alev! Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
08:30
Kim Jong Un’dan İran’a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
07:26
İran, Arabistan’ın kalbini vurdu ABD Büyükelçiliği’nde büyük patlama
İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 09:48:58. #7.13#
SON DAKİKA: FETÖ Soruşturmasında 22 Gözaltı Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.