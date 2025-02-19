FETÖ Üyesi 2 Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında kesinleşmiş hapsi cezası bulunan FETÖ/ PYD üyesi olan 2 şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Edinilen bilgilere göre, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde öğretmen olarak çalışan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olma suçundan 2018 yılında Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde askeri mahrem yapılanmasında bulunan 2019 yılında KHK ile ihraç olan 3 yıl 1 ay 15 gün hükmü bulunan N.K yakalandı.

Ayrıca 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde mütevelli heyetinde mahrem imam olan 3 yıl 4 ay hükmü bulunan bylock kullanıcısı A.T., isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından iki şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR