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FETÖ üyesi 5 şahıs polisten kaçamadı - Son Dakika
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FETÖ üyesi 5 şahıs polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı. Aralarında ihraç kamu görevlileri ve müteahhitlerin de bulunduğu şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ üyesi 5 şahıs polisten kaçamadı
05.01.2024 - 22:39,  Güncelleme: 22:43
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FETÖ üyesi 5 şahıs polisten kaçamadı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aralarında ihraç kamu görevlileri ve müteahhitlerin de bulunduğu, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Kayseri, Güvenlik, Terör, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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