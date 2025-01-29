FETÖ Üyesi Astsubay Yakalandı

3.Sayfa

Kırıkkale'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan meslekten ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan astsubay, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç astsubay B.A.'yı yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE