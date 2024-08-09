FETÖ üyesi firari savcı Bağcılar'da yakalandı - Son Dakika
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FETÖ üyesi firari savcı Bağcılar'da yakalandı

FETÖ üyesi firari savcı Bağcılar\'da yakalandı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Zafer Yıldız, İstanbul Bağcılar'da bir hücre evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

09.08.2024 10:58
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İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Zafer Yıldız, İstanbul Bağcılar'da bir hücre evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde FETÖ/PDY üyeliği nedeniyle KHK ile ihraç edilen örgüt üyesi savcı Zafer Yıldız'ın İstanbul'da olduğu istihbaratını aldı. İstihbarat Şubeye bağlı ekiplerin yaptığı çalışma yöntemi ile Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyesi savcının Bağcılar'da FETÖ üyelerince 'gaybubet' diye adlandırılan bir hücre evinde saklandığı tespit edildi. Kılıktan kılığa giren firari örgüt üyesinin kolluk kuvvetlerinden sıyrılmak için üzerinde kimlik bulundurmadığı anlaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda eldeki bilgiler TEM Şube Müdürlüğü'ne aktarıldı. Söz konusu adresi takibe alan terör polisi, geçmiş dönemde Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan ve FETÖ/PDY üyeliğinden dolayı 667 Sayılı KHK ile ihraç edilen Yıldız'ın yakalanması için operasyon düzenlendi. Hücre evine yapılan baskında, örgüt mensubu savcı Zafer Yıldız, yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Firari savcı, sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şubeye getirildi. Hükümlü, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. FETÖ'cü savcı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ üyesi firari savcı Bağcılar'da yakalandı - Son Dakika

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