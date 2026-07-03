FETÖ Üyesi Hükümlü Şanlıurfa'da Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Üyesi Hükümlü Şanlıurfa'da Yakalandı

FETÖ Üyesi Hükümlü Şanlıurfa\'da Yakalandı
03.07.2026 14:02
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Şanlıurfa'da, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.B. yakalandı.

Şanlıurfa'da, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, A.B., Karaköprü ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Jandarma, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ Üyesi Hükümlü Şanlıurfa'da Yakalandı - Son Dakika

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