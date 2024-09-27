FETÖ üyesi ihraç polis memuru yakalandı

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Erzurum'da FETÖ üyesi hakkında hapis cezası bulunan ihraç polis memuru yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. (İhraç- Polis Memuru) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemleri akabinde cezaevine teslim edilirken tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM