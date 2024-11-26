FETÖ Üyesi İnegöl\'de Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekipleri FETÖ terör örgütü üyesini kıskıvrak yakaladı.
İnegöl Jandarma komutanlığı JASAT ekipleri hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan 6.5 yıl hapis cezası bulunan Mehmet A.(64)'yı kırsal Cerrah mahallesinde yakaladılar. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
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