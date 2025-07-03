FETÖ Üyesi Manisa'da Yakalandı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, hakkında silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A.'nın Sancaklıiğdecik Mahallesi'ne geleceğini tespit etti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile birlikte düzenlenen operasyonda S.A. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA
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