FETÖ Üyesi Şahıs Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.T. cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ
