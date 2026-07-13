81 ilde 968 FETÖ şüphelisine operasyon - Son Dakika
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81 ilde 968 FETÖ şüphelisine operasyon

13.07.2026 09:28
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İçişleri Bakanlığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde 81 ilde 968 şüpheliye yönelik operasyonların başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde 81 ilde 968 şüpheliye yönelik operasyonların başlatıldığını duyurdu.

FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 10. yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışmalar neticesinde 81 ilde 968 şüpheliye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünü idrak ederken; vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve milli irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Aziz milletimizin destansı direnişiyle bertaraf edilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne karşı mücadelemiz, aradan geçen yıllara rağmen aynı kararlılık, dikkat ve hassasiyetle sürdürülmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz, 15 Temmuz'dan bu yana bütün kurumlarıyla büyük bir arınma seferberliği yürütmüş; milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kasteden bu ihanet şebekesine karşı tavizsiz bir mücadele ortaya koymuştur" ifadelerine yer verildi.

968 şüpheliye operasyon

Yapılan operasyon kapsamında 81 il Cumhuriyet Başsavcılığının, 81 il Emniyet Müdürlüğü ve il Jandarma komutanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 81 ilde 968 şüpheliye yönelik operasyonlar başlatıldı. Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin bulunduğu illerin Ankara, İzmir ve İstanbul olduğu açıklanırken; diğer illerde de örgütün güncel yapılanmalarına, mahrem yapılanmasına ve bağlantılı unsurlarına yönelik çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.

"Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Bakanlık, yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik operasyonların süreceğini dile getirerek, "Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile ilgili tüm kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının azız milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz.15 Temmuz'un bize yüklediği tarihi sorumluluğun bilinciyle; şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına ve milletimizin istiklal iradesine sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 81 ilde 968 FETÖ şüphelisine operasyon - Son Dakika

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