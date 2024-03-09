FETÖ\'ye yönelik operasyonlarda 91 şüpheli yakalandı

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik, 30 şehirde 5 gündür devam eden 'Kıskaç-10' operasyonları çerçevesinde 91 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon ile ilgili detayları sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"30 ilde 5 gündür FETÖ'ye yönelik devam eden 'Kıskaç-10' operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Ankara(2), Kocaeli, Aydın, Van, Mersin, Edirne, İzmir, Antalya, Kütahya, Bursa, Samsun, Kayseri, Sivas, Denizli, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Gaziantep, Isparta, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mardin, Ağrı, Şırnak, Hatay, Eskişehir, Çanakkale, Manisa ve Afyonkarahisar'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarında şüphelilerin:
Örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması', 'emniyet mahrem yapılanması' ve 'güncel yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, 2009 KPSS sınav sorularını usulsüz şekilde elde ettikleri ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu: çok miktarda Türk Lirası, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu." - ANKARA
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Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer malzemelerle birlikte zanlılar adliyeye sevk edildi. 3 zanlı tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Siirt'in Güres Caddesindeki bir lokanta işletmesine, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri saldırganları bulmak için çalışma başlattı.
Elazığ'da yaşanan yoğun fırtına sonucunda Malatya-Baskil seferi yapan Aslantepe feribotunun kapağı suya düştü. İçinde yolcu ve araçların bulunduğu feribot, başka bir feribotun yardımıyla tahliye edildi.
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Elazığ'da seyir halindeki hafif ticari araç motor kısmından çıkan yangın sonucu alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Mardin'in Midyat ilçesinde 2009 yılında evlenen ve 4 çocuğu olan Elbiren E., eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Boşanma sürecinde eşi tarafından saldırıya uğrayan Elbiren, hastaneye kaldırıldı. Elbiren'in avukatı, müvekkilinin öldürüleceğinden endişe ettiklerini belirtti ve eşin tutuklanmasını talep etti.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Hükümet Caddesi'nde yürüyen C.G'nin arkasından gelen N.Ç, kafasına taşla vurduktan sonra yere düşen C.G'yi darbetmeye başladı. Yaralanan C.G, hastaneye kaldırılırken, zanlı polis tarafından gözaltına alındı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
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