Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atan sanık hakkında karar
Ege Akersoy'un 'kasten yaralama' suçundan 2 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi
İSTANBUL - İstanbul'da Filistin'de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye 'sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek saldırdığı iddia edilen sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme sanık Ege Akersoy'un 'kasten yaralama' suçundan 2 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Akersoy'un 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ise beraatine karar verildi.
Beyoğlu'nda 1 Ocak 2024'de Filistin'de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan İsmail Aydemir'e 'sen tam bir Arap sevicisisin. Arap kültürünü savunuyor' diyerek saldırdığı iddia edilen sanık Ege Akersoy'un yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Ege Akersoy hazır bulunmazken taraf avukatları hazır bulundu.
"Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz"
Duruşmada söz verilen müşteki avukatı, "Olayın nasıl yaşandığı ortadadır. Sanık, müvekkile yönelik ifadelerini kamera önünde tekrar etmiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde beyanda bulundu.
"Burada herhangi bir halk kesimi diğer bir kesime harekete geçirilmemiştir"
Sanık avukatı ise savunmasında, "İki kişi karşı karşıya geldi. Biri diğerine 'Arap sevicisin' diyor. Burada bir kitle yok. İki kişi var. Birinin birisine 'Arap sevicisin' demesinin sen bir 'Arap hayranısın' demesinden ne farkı vardır ? Bu cümlede hakaret yoktur. Örneğin ben batıcı olabilirim. Biri bana batıcısın dese bu hakaret olmaz. Tahrik etmek bir kişinin iradesi üzerinde yoğun bir etkide bulunmak anlamına geliyor. Burada herhangi bir halk kesimi diğer bir kesime harekete geçirilmemiştir. Katılan her şeyin bir anda gerçekleştiğini söyledi. Biz suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını bu nedenle beraat kararı verilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan hakim sanık Ege Akersoy'un 'kasten yaralama' suçundan 2 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Akersoy'un 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ise beraatine hükmedildi.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ege Akersoy'un kamuya açık alanda Filistin'de yaşanan olayları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve üzerinde Arapça ifadeler bulunan bayrağı taşıyan müşteki İsmail Aydemir'e 'sen tam bir Arap sevicisisin... Arap kültürünü savunuyor' şeklinde sözler söylediği ve söylemleri ile halkın sosyal sınıf, ırk veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği anlatıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Ege Akersoy'un 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'kasten yaralama' suçundan toplamda 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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