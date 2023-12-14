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Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ndeki telekomünikasyon hizmetlerinin kesilmesiyle bağlantısını kaybetti - Son Dakika
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Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ndeki telekomünikasyon hizmetlerinin kesilmesiyle bağlantısını kaybetti

İsrail saldırıları sonucunda beşinci kez telekomünikasyon hizmetlerinin çökmesiyle Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ndeki tüm ekipleriyle iletişimini kaybetti. Ambulansların yaralılara ulaşamadığı belirtiliyor.

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi\'ndeki telekomünikasyon hizmetlerinin kesilmesiyle bağlantısını kaybetti
14.12.2023 - 21:10,
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Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ndeki telekomünikasyon hizmetlerinin kesilmesinin ardından tüm ekipleriyle bağlantısını kaybettiğini açıkladı.

İsrail saldırıları nedeniyle beşinci kez Gazze Şeridi'nde telekomünikasyon hizmetlerinin çökmesinin ardından Filistin Kızılayı, tüm ekipleriyle bağlantısını kaybettiğini açıkladı. Kızılay tarafından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar sırasında yaşanan beşinci telekomünikasyon kesintisi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki operasyon odası ve orada faaliyet gösteren tüm ekiplerimizle irtibatımız tamamen kesildi" denildi.

İsrail'in günün her saati devam eden yoğun hava saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde çalışan ekiplerin güvenliğinden endişe edildiği aktarılan açıklamada, kesinti nedeniyle ambulansların yaralılara ulaşamadığı belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ndeki telekomünikasyon hizmetlerinin kesilmesiyle bağlantısını kaybetti - Son Dakika


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