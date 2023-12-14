Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi\'ndeki telekomünikasyon hizmetlerinin kesilmesiyle bağlantısını kaybetti

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ndeki telekomünikasyon hizmetlerinin kesilmesinin ardından tüm ekipleriyle bağlantısını kaybettiğini açıkladı.

İsrail saldırıları nedeniyle beşinci kez Gazze Şeridi'nde telekomünikasyon hizmetlerinin çökmesinin ardından Filistin Kızılayı, tüm ekipleriyle bağlantısını kaybettiğini açıkladı. Kızılay tarafından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar sırasında yaşanan beşinci telekomünikasyon kesintisi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki operasyon odası ve orada faaliyet gösteren tüm ekiplerimizle irtibatımız tamamen kesildi" denildi.

İsrail'in günün her saati devam eden yoğun hava saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde çalışan ekiplerin güvenliğinden endişe edildiği aktarılan açıklamada, kesinti nedeniyle ambulansların yaralılara ulaşamadığı belirtildi. - GAZZE