Filistin Konvoyu Irak Sınırında Bekliyor - Son Dakika
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Filistin Konvoyu Irak Sınırında Bekliyor

Filistin Konvoyu Irak Sınırında Bekliyor
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Srebrenitsa'dan yola çıkan Filistin Konvoyu, Irak'taki İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda 4 gündür bekliyor.

Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkarak Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye gelen, Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçen Filistin Konvoyu, Irak'ın İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda 4 gündür bekletiliyor.

Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek ve Batı Şeria'ya ulaşmak amacıyla yola çıkan yaklaşık 350 aktivistin bulunduğu konvoyun, Türkiye-Irak sınırındaki İbrahim Halil Sınır Kapısı'ndan geçişine izin verilmediği belirtildi.

Dicle Nehri üzerindeki tampon bölgede bekleyen aktivistler, hava sıcaklığının yaklaşık 50 dereceye ulaştığı bölgede sınır kapısının açılmasını bekliyor. Türkiye'den konvoydaki aktivistlere çeşitli lojistik malzemelerin ulaştırıldığı öğrenilirken, Irak merkezi hükümetinin 4'üncü günde de konvoyun geçişine izin vermediği belirtildi.

Konvoyda babasıyla birlikte yer alan Sevda, bekleyişe ilişkin, "Filistinli kardeşlerimizin acılarına ortak olmak ve bunu dünyaya duyurmak için babamla birlikte katıldık. Amacımıza ulaşana kadar yolumuza devam edeceğiz. Kapıda bekleyişimizin 4. günündeyiz ve gayet iyiyiz, moralimiz yerinde. Asla pes etmeyeceğiz" dedi.

Malatya'dan konvoya katılan Gülbettin Sarma ise, "Halil İbrahim Sınır Kapısı'nda bekletilmemizin 4. günündeyiz. Yaklaşık 350 arkadaşımızla birlikte burada beklemeye devam ediyoruz. Hiçbirimizde yılgınlık yok. Herkesin morali yüksek. Sonuna kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sakarya'dan konvoya katılan Eran Baylan da bekleyişin 4'üncü gününde olduklarını belirterek, "Bugün bekleyişimizin 4. günündeyiz. Dipdiriyiz. Kaç gün geçerse geçsin bekleyeceğiz ve bu kapı açılacaktır. Hiçbir şekilde korkumuz yok. Dileğimiz hiçbir şiddet ve problem olmadan güzel bir şekilde bu kapıdan geçmek. Biz burada onlarca gün beklesek de zorumuza gitmez. Kapı açılıncaya kadar bekleyeceğiz" diye konuştu.

Batman'dan konvoya katılan Muhammed İkbal ise, "Bu kapılar ya açılacak ya açılacak. Başka çare yok" dedi.

Aktivistlerin sınır kapısındaki bekleyişi sürerken, konvoy yönetiminin Iraklı yetkililerle görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Dış Politika, 3. Sayfa, Irak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Filistin Konvoyu Irak Sınırında Bekliyor - Son Dakika

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