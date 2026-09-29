Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 74 bin 23 can kaybını açıkladı - Son Dakika
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Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 74 bin 23 can kaybını açıkladı

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Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de can kaybının 74 bin 23'e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saatte 1 sivilin cansız bedeninin hastanelere getirildiğini, 13 sivilin yaralandığını; 10 Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana can kaybının bin 422 olduğunu bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 23'e yükseldiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin saldırıları sürerken, enkaz çalışmaları da devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 1 sivilin cansız bedeninin getirildiği bildirildi. Bakanlık, İsrail askerlerinin son 24 saatte düzenlediği saldırılarda ise 13 sivilin yaralandığını aktardı.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının bin 422'ye, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 834'e yükseldiği, yaralı sayısının da 4 bin 996'a ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 23'e, toplam yaralı sayısının da 175 bin 111'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 74 bin 23 can kaybını açıkladı - Son Dakika
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